Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Bakanlık tarafından aralarında 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yurt dışına kaçanların da bulunduğu örgüt mensuplarına yönelik iade dosyaları hazırlandı.

28 FETÖ MENSUBU İÇİN DOSYALAR GÖNDERİLDİ

Bakanlık, 16 ülkede yaşadıkları belirlenen 28 FETÖ mensubu hakkında savcılıklar, mahkemeler tarafından hazırlanan 31 iade dosyasını ilgili ülkelere gönderdi.

Mozambik, Kazakistan ve Romanya'dan ikişer FETÖ mensubunun iadesi talep edilirken, Belçika, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Fas, Güney Afrika, Hollanda, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Polonya'dan ise birer örgüt mensubunun iadesi istendi.

ALMANYA'DAN ESKİ SAVCILAR İSTENDİ

Almanya'dan eski savcılar Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın iadesi talep edildi. FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askere ilişkin de iade dosyası iletildi.

ABD'YE 5 DOSYA GÖNDERİLDİ

ABD'den ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kamuoyunda "Emre Uslu" olarak bilinen Emrullah Uslu'nun iadeleri istendi. Gülen ve Uslu hakkında ABD'ye gönderilen beş iade dosyasından 4'ünü Gülen hakkındakiler oluşturuyor.