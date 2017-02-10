Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyoğlu Emektar Sokak'taki yayınevine gelen iki kişi çekiçlerle camları kırdı. Saldırganların kaçmadan önce tehditler savurduğu öne sürüldü.Olayın ardından polis çevrede araştırma yaptı. Saldırganları bulabilmek için güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.