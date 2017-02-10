Beyoğlu Emektar Sokak'taki yayınevine gelen iki kişi çekiçlerle camları kırdı. Saldırganların kaçmadan önce tehditler savurduğu öne sürüldü.Olayın ardından polis çevrede araştırma yaptı. Saldırganları bulabilmek için güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.
Beyoğlu'da yayınevine saldırı
10.02.2017 - 22:48 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 22:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan bir yayınevine kar maskeli kişilerce saldırı düzenlendi.
Etiketler : beyoğlu,kitabevi,saldırı,
445979 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445979.aspx
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