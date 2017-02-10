Beyoğlu Emektar Sokak'taki yayınevine gelen iki kişi çekiçlerle camları kırdı. Saldırganların kaçmadan önce tehditler savurduğu öne sürüldü.Olayın ardından polis çevrede araştırma yaptı. Saldırganları bulabilmek için güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.