Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde eş zamanlı düzenlenen huzur operasyonlarında Rize’de 200 jandarma görev aldı. Jandarma bölgelerinde düzenlenen uygulamalarda aranan 13 kişi yakalanırken, yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen 520 paket sigara ve 32 litre alkollü içecek ele geçirildi.