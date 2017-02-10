Batman kent merkezinde 400 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan 20 kontrol noktasında binlerce kişinin GBT sorgusu yapılırken, durdurulan araçlar ve sürücüler ile yolcular da tek tek arandı. Polis ekipleri, eğlence mekanları ve umuma açık alanlarda da aramalar yaptı.
Batman'da 400 polisle asayiş uygulaması
10.02.2017 - 23:44 | Son Güncelleme: 10.02.2017 - 23:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman'da 400 polisin katılımıyla yapılan asayiş uygulamasında binlerce kişinin GBT sorgusu yapıldı.
Etiketler : batman,
445995 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/445995.aspx
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