Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yüzlerce polisin katılımıyla hem ilçenin giriş ve çıkışlarında hem de umuma açık yerlerde eş zamanlı olarak uygulamalar gerçekleştirdi. Kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan kişilerin araçlarında ve üzerlerinde de arama yaparak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamalarını yapan polis ekipleri, umuma açık yerlerde denetimler yaptı. Denetimler sırasında trafik ekipleri de görev alarak kusurlu görülen araç sürücülerine cezai işlem tatbik etti.