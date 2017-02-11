Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Akay’ın örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirtilen iddianamede, programın sadece FETÖ mensuplarınca kullanıldığı anlatıldı. İddianamede Akay’ın ifadesinde, ByLock programını kullandığını kabul ettiği ancak örgütsel haberleşme ve yazışmalar yapmadığını ifade ettiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığının “Şüphelinin ülkemiz yargısı bakımından özel herhangi bir statüsü bulunmadığı” tespitine yer verilen iddianamede, Akay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” 15 yıla kadar hapis talep edildi.