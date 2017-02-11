Ebru Karatosun ANKARA
Akay’ın örgütün kripto haberleşme programı olan ByLock’u kullandığı belirtilen iddianamede, programın sadece FETÖ mensuplarınca kullanıldığı anlatıldı. İddianamede Akay’ın ifadesinde, ByLock programını kullandığını kabul ettiği ancak örgütsel haberleşme ve yazışmalar yapmadığını ifade ettiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığının “Şüphelinin ülkemiz yargısı bakımından özel herhangi bir statüsü bulunmadığı” tespitine yer verilen iddianamede, Akay hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmaktan” 15 yıla kadar hapis talep edildi.
BM yargıcına FETÖ'den dava
11.02.2017 - 07:02 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 07:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Birleşmiş Milletler tarafından serbest bırakılması istenen Uluslararası Ceza Mahkemeleri Yargıcı Aydın Sefa Akay hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Ebru Karatosun ANKARA
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,
446034 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446034.aspx
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