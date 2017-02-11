Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de 'Huzur Türkiye' operasyonu kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde vatandaşların sıkça gittiği umuma açık yerlerde ve eğlence mekanlarının bulunduğu sokaklarda uygulama yapıldı. Operasyona 834 polis, 13 Jandarma ve 25 sahil güvenlik personeli katıldı. Huzur Türkiye operasyonunda, 8 bin 185 vatandaşa kimlik sorgusu yapıldı. Yapılan denetlemelerde 6 çalışma izni olmayan kadın yakalanırken, 5 tabanca, 4 av tüfeği, 136 mermi, 2 tombala makinası, 19 gram bonzai ele geçirildi. Öte yandan eğlence mekanlarında yapılan incelemelerde çeşitli nedenlerden dolayı 120 bin TL, trafik denetlemelerinde ise 79 bin TL para cezası kesildi.