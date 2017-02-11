Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada ele geçirilen malzemelerin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, ilimiz merkez mülki sınırları içerisinde ve Pülümür ilçesi Kızılmescit mevkiinde 10 Şubat 2017 tarihinde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında terör örgütü mensuplarının kış üslenmesi olarak kullandıkları tespit edilen sığınak içerisinde; 400-480 kilogram amonyum nitrat, 1 adet tüp, 1 adet akü, 500 kilogram un, 100 kilogram şeker, 100 kilogram çay, çok sayıda tıbbi malzeme, kışlık giyecek ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir" denildi.