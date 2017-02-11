Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bab operasyonu süresince TSK ve ÖSO birlikleri havadan birçok kez taciz ateşine maruz kaldı. Esed rejimine bağlı hava unsurları tarafından TSK'ya ait üsler 3 kez hedef alındı. 'Kimliği belirsiz' olarak nitelenen ancak Bab operasyonunu engelleme amaçlı saldırılarda da şehitler verildi. Suflaniye ve Bizaa'nın ele geçirilmesi sonrası Bab'a farklı güzergahları da kullanarak girme hazırlığı yapan TSK-ÖSO birliklerine önceki gün Rus jetleri 'yanlışlıkla' füze attı. Olayın kaza sonucu meydana geldiğini bildiren Rus yetkililer özürlerini iletti. Kremlin'den yapılan dünkü açıklama ise kafaları karıştırdı.

'KOORDİNAT SİZDEN'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye-Rusya arasında 12 Ocak'ta imzalanan işbirliği anlaşmasından habersiz görünerek şöyle dedi: “Askerlerimiz teröristlere karşı düzenledikleri operasyon sırasında Türk partnerlerimizin bize verdikleri koordinatlara göre hareket ediyorlardı. Bu koordinatlar içerisinde Türk askerlerinin bulunmaması gerekiyordu. Bu yüzden böyle kazai bir olay meydana geldi.” Bu iddiaya Genelkurmay Başkanlığı'nın cevabı gecikmedi. Olaydan bir gün önce, 8 Şubat'ta Rus birliklerinin sözkonusu bölgeye bir roket attığını, hemen ardından saat 23.11'de Rusya'nın Himeymim Üssü'ne Mehmetçiğin bulunduğu noktalara ilişkin koordinat iletildiğini belirten Genelkurmay, şu bilgileri verdi:

10 GÜNDÜR ORADAYDIK

"9 Şubat 2017 tarihinde uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. 8 Şubat 2017 tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekat Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir. Aynı saatlerde Ankara'daki Rus Silahlı Kuvvetleri Ataşesi, Genelkurmay Başkanlığı Karargahına davet edilerek unsurların bulunduğu noktaların daha önce de verilen koordinatları, bir kez daha elden kendisine verilmiştir."

'İSTEMEZSENİZ AÇMAZSINIZ'

Askeri kaynaklar da Peskov'u yalanladı. Kaynaklara göre Rusya, olay günü ve öncesinde 'koordinasyon düğmesi'ni açmadı. "Koordinasyonun bir ucu onların elinde, bir ucu bizim elimizde. Eğer işinize gelmezse koordinasyonu açmazsınız. Kimse bilmez orada uçup uçmadığınızı. O düğmeyi menfaatler açar" diyen yetkili, saldırının 'kasten' yapılmış olabileceği mesajı verdi.

Konuya ilişkin konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise olayın bütünüyle aydınlatılmaya çalışıldığını kaydetti.

YENİ ŞAFAK