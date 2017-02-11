Kilis’in Elbeyli ilçesinde askeri tırların üzerine yüklenen Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Çobanbey sınır hattı üzerinden El Bab bölgesine gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 172'nci gününde Silahlı Kuvvetlerin, Özgür Suriye Ordusu’na desteği sürüyor. 