Kilis’in Elbeyli ilçesinde askeri tırların üzerine yüklenen Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Çobanbey sınır hattı üzerinden El Bab bölgesine gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı’nın 172'nci gününde Silahlı Kuvvetlerin, Özgür Suriye Ordusu’na desteği sürüyor.
El Bab'a Zırhlı Personel Taşıyıcı sevk edildi
11.02.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Etiketler : el bab,kilis,tsk,
446074 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446074.aspx
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