Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 eski emniyet personelinden 21'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 28 eski emniyet mensubu savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarıldı.Zanlılardan 21'i tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun merkez ve ilçeleri ile İstanbul, Sivas ve Tokat'ta düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla aralarında emniyet amiri, komiser ve komiser yardımcısının da bulunduğu 28 eski emniyet personeli gözaltına alınmıştı.