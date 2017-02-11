Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de başkent Washington merkezli Kamu Entegrasyon Merkezinin (CPI) makalesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2006-2015 yıllarında 29 farklı eyalette görev yapan 151 vekili ücretsiz olarak Türkiye gezisine götürdüğünü ortaya koydu.2014 yılında "araştırmacı gazetecilik" alanında Pulitzer Ödülünü kazanan CPI'dan Liz Essley Whyte'ın kaleme aldığı makale, 2006-2015 yıllarında FETÖ'nün, ABD'nin birçok eyaletindeki yerel yöneticiler nezdinde ne tür çalışmalar yaptığını gözler önüne serdi.Uzun bir araştırma sonucunda ortaya çıkan makalede, 10 yıllık dönemde FETÖ'nün ABD'deki dernek ve vakıfları tarafından finanse edilen çok sayıdaki "Türkiye gezisine" götürülen vekillerin sayısının 151 olduğu bilgisi yer aldı.Makalede, 29 farklı eyaletteki eyalet senatosu veya temsilciler meclislerinde görev yapan yerel politikacıları ücretsiz olarak bu seyahatlere götüren FETÖ'nün, daha sonra bu kişilerin siyasi karar alma süreçlerinde kendi lehine adımlar atması içinde uğraş verdiği belirtildi.

Türkiye tasarılarında FETÖ'ye övgü



Amerikan politikasıyla ilgili istatistikleri yayınlayan Quorum adlı online portalın rakamlarına göre, 2011 yılından bu yana 23 farklı eyalette Türkiye veya Türk-Amerikan ilişkileriyle ilgili gündeme gelen toplam 54 karar tasarısında FETÖ'nün veya FETÖ kurumlarının övüldüğü görüldü.

Türkiye gezilerine katılan birçok vekilin de imzalarının bulunduğu bu karar tasarılarının bazılarında FETÖ elebaşı Gülen'in "dinler arası diyalogla" ilgili çalışmaları öne çıkarıldı.

Makalede, en yaygın FETÖ okullarının bulunduğu eyalet olan Teksas'ta görev yapan en az 10 vekilin bu gezilere götürüldüğü ve bunların 4'ünün eğitim komisyonlarında yer aldığı hatırlatıldı.

Whyte'a göre, bu ilişkide asıl ilginç olan nokta ise "uluslararası meselelerle neredeyse hiç işi olmayan bir eyalet vekilinin, ücretsiz bir Türkiye gezisini neden kabul ettiği" ile ilgili oldu.

Whyte, ABD genelinde 160'a yakın sözleşmeli (charter) okulu bulunan ve "dini motivasyon" üzerine kurulduğu söylenen bir yapının organizasyonuna katılan vekillerin daha sonra FETÖ lehine kararlar veya övgüler içeren tasarılara imza atmış olduklarının da altını çizdi.

"FETÖ sempatisini artırıyor"



Makalede görüşlerine yer verilen Loyola Üniversitesinde öğretim üyesi sosyolog Joshua Hendrick, eyaletlerde görev yapan bir vekilin FETÖ kurumları ile Türkiye'ye gitmesinin söz konusu eyaletlerdeki FETÖ sempatisini artırdığına vurgu yaptı.

Benzer şekilde Rice Üniversitesi öğretim üyesi sosyolog William Martin de konuyu, "Bu, kendi okullarını etkileyebilecek etkili bir halkla ilişkiler yöntemi." sözleriyle değerlendirdi.

Kamu Entegrasyon Merkezinin makalesinde, çok sayıda vekilin ismi zikredilerek FETÖ kurumları vasıtasıyla Türkiye'ye ne zaman gittikleri ve daha sonra ne tür görevler aldıkları anlatıldı. Örneğin daha önce Kuzey Carolina'da görev yapan Thom Tillis'in 2011 yılında FETÖ ile Türkiye gezisine katıldığı ve daha sonraki seçimlerde Senatoya girerek Silahlı Hizmetler Komitesinde görev aldığı hatırlatıldı.

"Geleceğe dönük siyasi adımlar"



Whyte, FETÖ'nün eyaletlerdeki bu tür çabalarını "geleceğe dönük siyasi adımlar" olarak görerek, "Eyaletlerde görev yapan vekiller, bir gün Kongrede ve ötesinde rol oynayabilecek liderlerin yetiştiği ortamı temsil eder." şeklinde betimledi.

Makalede, ABD'nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey'nin, "Onlar herhangi bir lobi veya siyasi operasyon gibi çalışıyorlar. Bunu da kendi amaçlarını gerçekleştirmek için yapıyorlar." sözlerine de yer verildi.

Bu bağlamda örnekler verilen makalede, 2011 yılında Illinois Temsilciler Meclisinde kabul edilen ve FETÖ elebaşı Gülen'den "küresel barış ve anlayışın yayılmasına ilham verici katkılar yapan biri" diye bahsedilen bir karara atıf yapıldı. Hemen ardından 2008-2012 yıllarında Illinois vekillerini Türkiye'ye götüren en az 32 gezinin gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD Kongre üyelerine 200 gezi düzenlenmiş



Öte yandan 29 Ekim 2015'te Amerikan USA Today gazetesinde yayımlanan bir habere göre, FETÖ'nün 2008-2015 yıllarında ABD Kongre üyelerini ücretsiz olarak Türkiye'ye götürdüğü en az 200 gezi düzenlediği bildirilmişti.

USA Today'in haberinde bu gezilerin toplam maliyetinin 800 bin doları bulduğu, bu paranın kaynağının bilinmediği çünkü gezileri düzenleyen FETÖ kurumlarının vergi dönemindeki beyanlarında bu seyahat harcamalarını göstermedikleri belirtilmişti.