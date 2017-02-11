Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde araştırma görevlisi Funda İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.
Nevşehir'de 1 akademisyen tutuklandı
11.02.2017 - 13:20 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 13:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir akademisyen tutuklandı.
Etiketler : nevşehir,operasyon,fetö,tutuklandı,akademisyen,
446140 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446140.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER