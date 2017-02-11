Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde araştırma görevlisi Funda İ. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Nevşehir Sulh Ceza Mahkemesince tutuklandı.