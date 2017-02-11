Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Partisinin İl İstişare Toplantısına katılmak üzere Kars’a gelen Bakan Arslan, Kars Valiliğini ziyaret etti. Çanakkale Köprüsü hakkında bilgi veren Bakan Arslan, köprü için 15 firmanın ve 4 ortak girişim gurubunun teklif verdiğini dile getirerek, "1915 Çanakkale Köprüsü ülkemizin prestij projelerinden biridir. Dünyadaki ekonomik konjektörü ve bundan oluşan ortamı düşündüğünüzde, bu ortamda 10 milyarın üzerinde bir bedele sahip olan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ihale sürecinde gerçekten umduğumuzun üzerinde bir ilgi ile yabancı 8, Türk 7 firma olmak üzere 15 firmanın oluşturduğu 4 ortak girişim grubu tekliflerini verdiler. Çok da iddialı teklifler çıktı ve aynı zamanda dünyanın çok önemli 13 finans kuruluşu bizim projelerimizin finansını sağlayacaklar. Bu özellikle ülkemizin şuanki sürecinde ekonomik olarak ülkemizi sıkıntıya sokmak isteyenlere bence çok güzel bir derstir. Bu memnuniyetimi özellikle ifade etmek istiyorum; ülkenin ekonomisine, iktidarına, geleceğine güven olmasa bu büyüklükteki projelere dünyanın bu kadar iddialı ülkesinin iddialı finans kuruluşları teklif vermezlerdi" dedi.

"18 MART’TA İNŞALLAH TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Köprünün temelini 18 Mart’ta atacaklarını dile getiren Bakan Arslan, "4 ortak girişim grubunun vermiş olduğu teklifi 26 Ocak tarihinde açtık. Ön incelemelerde tüm tekliflerin yeterlilik derecesini ölçtük ve süreye yönelik tekliflerinde dektere etmişler. Teknik arkadaşlarımız bu projelerin yapılabilmesi adına bütün dosyaları, bütün teknik analizleri yaptılar, incelemelerini bitirdiler. Dün itibariyle 4 grubunda dosyalarının yeterli olduğunu, herhangi bir eksiklerinin olmadığını tespit ettiler ve böylece de en düşük süreyi veren 16 yıl 2 ay 12 gün ile Türk-Kore ortak girişimciliği olarak Kore’den Daelim-Limak-SK ve Türkiye’den Yapı Merkezi OGG’den oluşan ortak girişim grubunun teklifi ihaleyi kazanmış oldu. Ben dün akşam itibariyle ihaleyi onayladım ve sözleşmeye davet ediyoruz. Görevli şirket böylece sözleşmeyi imzaladıktan sonra da 18 Mart’ta inşallah temelini atacağız. Rabbim Allah hayırlı uğurlu etsin, bereketli etsin" diye konuştu.

"DÜNYA BİZLERİN YAPTIKLARINA VE YAPACAKLARINA GÜVENDİĞİ İÇİN 10 MİLYARIN ÜZERİNDE BİR BEDELİ OLAN PROJEYE BU KADAR İDDİALI TEKLİF VERİYOR"

Bakan Arslan, "Önemli bir proje ama bizimde memnuniyetimiz bu kadar önemli bir proje için 5 buçuk yıllık yapım süresi dahil 16 yıl 2 ay 12 gün ihale edilmiş olması ülkemiz açısından çok önemli. Ülkemizin geleceği açısından çok önemli ama daha da önemlisi gerçek dünyanın, reel dünyanın reel ekonomik dünyanın Türkiye’ye olan güveninin tescil edilmiş olmasıdır. Oyun oynayanlar, spekülasyon yapanlar, birilerinin kafasını karıştırmaya çalışanların değil, gerçek oyuncuların bu kadar iddialı bir teklif vermiş olması ve bu teklifi dün akşam itibariyle sonuçlanmış olması önemli. Buradan Kars’tan sadece Türkiye’ye değil, Dünyaya bir mesajdır. Türkiye büyük projeleri bugüne kadar başarıyla yaptı, bundan sonra da başarıyla yapmaya devam edecek. Bu konuda Türk insanı bize yani görev yüklediği hükümetine güvensin, hiç şüphesi olmasın çünkü dünya güveniyor. Dünya bizlerin yaptıklarına ve yapacaklarına güvendiği için 10 milyarın üzerinde bir bedeli olan projeye bu kadar iddialı teklif veriyor. ‘Evet ben Türkiye’nin Cumhuriyetin 100’üncü yılında 2023 yılında bitirmeyi hedeflediği dünyanın en büyük prestij projelerinden biri olan 2023 metre ayak açıklıklı köprüsüne teklif veriyorum, Türkiye’ye güveniyorum dedi. Bunu buradan Kars’tan herkese bir kere daha ifade etmiş olalım ve insanımız bize güvensin, biz onların hizmetinde olamaya devam edeceğiz" dedi.