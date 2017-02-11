Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Zonguldak İl Danışma Meclisi Toplantısı Dedeman Otel’de gerçekleştirdi. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de toplantıya katıldı. AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Hüseyin Özbakır, Faruk Çaturoğlu ve Özcan Ulupınar’ın yanı sıra partililer de toplantıda hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onaylamasının ardından halka götürülecek olan Anayasa değişikliğini konuşan Bakan Tüfenkci, “Gerçek hiçbir yalanla örtülemez. Biz milletimizin bekası için devletimizin geleceği için bu devleti gelecek nesillere taşımamız için Cumhurbaşkanlığı Sistemine geçme noktasında mecliste iradeyi ortaya koyduk. Anayasayı değişikliğini sizlerin önüne getirdik. Sizler de aynı kararlılıkla kapı kapı dolaşarak bu Cumhurbaşkanlığı sistemini ve bunların hangi vesayet sistemine çanak tutmaya çalıştığını anlatacağınıza inanıyorum. İnşallah milletin kararı tecelli edecektir” dedi.

“MİLLETİN HAKEMLİĞİNE İNANDIK”

“Yeni Türkiye için Evet” kampanyasının Türkiye’nin şahlanışına vesile olacağını ifade eden Bakan Bülent Tüfenkci, “Biz her zaman milletin hakemliğine inandık. Ne zaman başımız sıkışsa millete gittik. Milletimizin en ferasetiyle gerçekten yol bulduk, çıkış bulduk. Şimdi de milletin kararı bizim için kesindir. Milletin vermiş olduğu kararla inşallah milletimiz yeniden Türkiye’nin şahlanışına, büyümesine milletimiz vesile olacak. Milletimize inanıyoruz, milletimize güveniyoruz. Türkiye’nin kaderi bu geçen 14 yılda AK Partinin kaderiyle özdeşleşmiştir. Türkiye önemli bir süreçten geçiyor. İleri ki yıllarda bu günlerin kıymetini daha iyi anlayacağız. Gezi olaylarından bu yana Türkiye’nin atlatmış olduğu badireleri göz önüne aldığımızda Cumhurbaşkanlığı sisteminin ne kadar önemli olduğunu hep beraber göreceğiz. Cumhurbaşkanımız bu davaya ömür adadı. Bizim davamız dedik ki millet davasıdır” şeklinde konuştu.

“BİZ REJİM MESELESİNİ 1920’LERDE HALLETTİK”

15 Temmuz 2016 başarısız darbe girişimine dikkat çeken Bakan Bülent Tüfenkci, şöyle devam etti:

“15 Temmuzda gerçekten sizlerin, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla ciddi bir tehlikeyi bu ülke atlattı. Allah’a hamdolsun milletimizin desteği ile kısa zamanda toparladı. Hem demokrasiyi hem de ekonomiyi kurtardı. Bu yapılar ondan sonra baktılar ki 15 Temmuz’da başarılı olamadılar. İşte yeni 1.5 milyona yakın ilave istihdam kampanyasını başlattık. Özel sektörümüzle beraber her bir ilave işçi alımının giderlerini devlet hükümet olarak biz karşılıyoruz. Allah’a hamdolsun ekonomimiz bütün saldırılara rağmen, göstergelere de baksanız, işletmelerimizin verilerine de baksanız ciddi anlamda sağlam. Ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Biz istiyoruz ki ekonomimizi şaha kaldıralım. Bizim insanımız genç nüfus, gençlerimize iş, aş imkânı oluşturalım. Bunun için de hızlı hareket etmemiz lazım. Hızlı kararlar alıp, hayata geçirmemiz lazım. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı Sistemi gerekli. Bizim istikrarı yakalamamız için ekonomimizi büyütmemiz için bu sistem gerekli. Yıllarca hepimiz bürokrasiden şikâyetçiyiz. İşte Cumhurbaşkanlığı sistemi bürokrasiyi azaltacak. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir yönetim sistemi, birilerinin dediği gibi rejim değiştirme değil sistem değiştirme meselesidir. Biz rejim meselesini 1920’lerde hallettik. Türkiye’nin demokratik Cumhuriyet olduğunu kimsenin derdi yok. Ne başkentimizden ne de başkasından şikâyetimiz var. Bizim derdimiz sistemi işletebilmek.”

“PKK İLE AYNI SAFTA OLANLAR REJİMİ KORUYABİLİRLER Mİ?”

Rejimin değiştirildiği iddialarına da sert tepki gösteren Bakan Bülent Tüfenkci, “Rejimi değiştiriyorsunuz diyenler, kendilerine bir bakmaları lazım. Bölücülerle aynı safta olanlar, PKK ile aynı safta olanlar rejimi koruyabilirler mi? Asla samimi değiller. Bugüne kadar milletin dertleriyle dertlenmedikleri gibi ne anayasayı okuyorlar ne de milleti okuyabiliyorlar. Sadece ve sadece dogmalarla hareket ediyorlar, yalanlarla siyaset yapıyorlar. Halkla beraber olamadıkları için ne halkın derdinden ne de milletin derdinden anlıyorlar. Onların ne rejime ne sisteme katacakları bir şey yok. Milletimizin kafasını karıştırmaktan başka bir şey yapamazlar. Biz gerçekten insanlarımıza bugüne kadar ne yaptık, bundan sonra ne amaçlıyoruz onu anlatmamız gerekiyor. Bizim Cumhurbaşkanlığı sistemini sağlıklı bir şekilde anlatmamız lazım. Siyaset, sorun çözme sanatıdır. Sorun üretme yeri değildir. Dolayısıyla eğer Türkiye’nin yönetim sisteminde bir sorun varsa bunu çözmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HİÇBİR DİKDATÖR BEŞ YILLIĞINA SEÇİM İSTEMEZ”

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile koalisyon yerine tek başına hükümetler olacağına dikkat çeken Bakan Bülent Tüfenkci, şöyle dedi:

“Cumhurbaşkanlığı sistemi Türkiye’nin yeni keşif ettiği bir şey değil, Türkiye’nin 50 yıldır konuştuğu bir şey. Onun için Cumhurbaşkanımız da yıllardır bu sistemin hantallığını, hızlı karar alamama konularını aktardı. Bu sistem ile yürütmeyi bir noktada yasamayı bir noktada toplayarak ikisini de beraber güçlü noktaya getireceğiz. Biz bu güne kadar ne aldatan, ne aldanan olduk. Biz hiçbir şeyi halının altına süpürmeyeceğiz, hiçbir şey karanlıkta kalmayacak demiştik. Yalan üzerine siyaset üretmeyeceğiz. Bugüne kadar sistemde hangi arızalar vardı, bu güne kadar neler yaşandı onu da millete anlatacağız. Millete sistemdeki hangi arızalar tamir edilecek bunu da anlatacağız. Bu sistem ile normalde ne meclis yasama görevini doğru dürüst ifa ediyor. Bu sistem ile meclis asli görevine dönmüş olacak. Hem bürokrasiyi azaltma adına, hem meclisin görevini yapma adına Cumhurbaşkanlığı sistemi bu aksaklıkları giderme noktasında önemli. Bundan sonra koalisyon yok. Tek başına hükümetler var. Ha ondan önce koalisyon yapılacaksa milletle yapılır. Bu sistem uzlaşmacı bir sistemdir. Hiçbir dikdatör uzlaşmacı bir sistem istemez. Beş yıllığına seçim istemez. Türkiye’nin önünü gördüğü bir sistemi Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtiğimizde anlamış olacağız. Eğer Türkiye 14 yıldır istikrar yaşıyorsa bu AK Parti’nin milletle kurmuş olduğu güçlü bağlardan dolayı olmuştur. Bu bir seçim değil bu bir referandumdur. Burada AK Parti değil, millet kazanacaktır. AK Parti olarak kutuplaşmadan yana değil birliktelikten yana tavrımızı koyduk, koymaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı da dahil herkesin hesap verebilir bir duruma geliyor. Cumhurbaşkanına ‘dikdatör’ diyenlere bunu anlatmamız lazım. Cumhurbaşkanı da artık işlemlerinden dolayı yargılanabilecek.”