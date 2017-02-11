Operasyonda, gümrük kaçağı 926 elektronik sigara, 653 elektronik sigara kilidi, 95 elektronik sigara aparatı ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şişli'de kaçak elektronik sigara satıldığı öğrenilen bir iş yerine baskın düzenledi. İş yerinde yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirtilen 926 elektronik sigara, 653 elektronik sigara kilidi, 95 elektronik sigara aparatı ve kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da kaçak elektronik sigara operasyonu
11.02.2017 - 14:00 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da gümrük kaçağı olduğu belirtilen 926 elektronik sigara, 653 elektronik sigara kilidi ve 95 elektronik sigara aparatının ele geçirildiği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : şişli,elektronik sigara,haberler,
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