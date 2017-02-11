Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda, polisin dur ihtarına uymayan araçtan polis ekiplerine ateş açılmıştı.

BELEDİYE ARACINDAN POLİSE ATEŞ

2 polisin yaralandığı çatışmadan sonra, ekiplere ateş açılan aracın Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Van Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne ait olduğu ortaya çıkmıştı.

82 KİŞİ KOVULDU

Terör soruşturmalarında kayyum ataması yapılan Van Büyükşehir Belediyesi, belediyede çalışan ve teröre hizmet eden çalışanları affetmedi. Yürütülen soruşturmalar kapsamında 82 kişinin işine son verildi.