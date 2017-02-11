Yüksekova'da geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile HDP İlçe Eşbaşkanı seçilen Fikret Turgut gözaltına alındı. 'Örgüt üyeliği' gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Turgut, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Yüksekova HDP ilçe eş başkanı tutuklandı
11.02.2017 - 17:01 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 17:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde önceki gün evinde gözaltına alınan HDP Yüksekova Eş Başkanı Fikret Turgut tutuklandı.
Etiketler : Yüksekova,
446201 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446201.aspx
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