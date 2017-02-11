Yüksekova'da geçtiğimiz günlerde yapılan kongre ile HDP İlçe Eşbaşkanı seçilen Fikret Turgut gözaltına alındı. 'Örgüt üyeliği' gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Turgut, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.