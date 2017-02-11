Hakkari yönünden Van’a giden askeri konvoyun içerisinde bulunan 'Kirpi' adlı zırhlı askeri araç Başkale İlçesi Çamlık Mevkii'nde kaza yaptı. Kazada iki asker hafif şekilde yaralanırken, yaralı askerler Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.