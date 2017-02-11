Hakkari yönünden Van’a giden askeri konvoyun içerisinde bulunan 'Kirpi' adlı zırhlı askeri araç Başkale İlçesi Çamlık Mevkii'nde kaza yaptı. Kazada iki asker hafif şekilde yaralanırken, yaralı askerler Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Askeri araç kaza yaptı: 2 asker yaralı
11.02.2017 - 19:33 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 19:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van’ın Başkale İlçesi'nde askeri araç kaza yaptı. Kazada 2 asker hafif yaralandı.
Etiketler : van,askeri araç,
446227 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446227.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER