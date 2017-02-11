Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, bugün Antalya’ya birçok eser kazandırdıklarını, 62 mükemmel eserin toplu açılışını gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Bir şehrin nabzının attığı yerin sivil toplum örgütleri olduğunu ifade eden Yıldırım, bu örgütlerin birbirleriyle kaynaşması, şehrin geleceğini planlaması ve şehir bilinci kimliğinin geliştirilmesinin o şehrin kalkınmasına çok büyük katkı sağladığını belirtti.

Yıldırım, katılımcı demokrasinin vazgeçilmez esasının da sivil toplum örgütleri olduğunu, sorunlara bigane kalmamanın, sorunları torunlara havale etmemenin, onlarla mücadele etmenin hayatın olmazsa olmazı olduğunu söyledi.

Antalyalıların yüzünü güldürmek için son 15 senedir hizmet ettiklerini, bir yandan belediye başkanlarının eldeki sınırlı imkanlarla çok güzel hizmetleri yaptıklarını anlatan Yıldırım, merkezi hükümet olarak, sağlık, eğitim, ulaşım, sosyal hizmetler, tarım ve turizmde büyük hizmetleri ülkeye olduğu gibi Antalya'ya da kazandırma gayretinde olduklarını aktardı.

- "TÜRKİYE ZAYIF İKTİDARLARDA HEP KAYBETMİŞ"

Sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelme konusuna büyük hassasiyet gösterdiklerini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

“Oluşturduğumuz ortak akıl sayesinde pek çok sorunu daha kolay çözeceğiz. Daha hızlı bir şekilde geleceğe adım atacağız. Sizlerin katkısı bize yol gösterici olmaya devam edecek, gücümüze güç katacak. AK Parti olarak, son 15 yılda sivil toplum kuruluşlarının gelişmesi, büyümesi ve demokrasimize katkı sağlaması için çok büyük destekler verdik. Bugün Türkiye’de her alanda güzel bir gelişme içindeysek, şüphesiz, bu başarıda sizin verdiğiniz katkının, desteğin büyük payı var. Çünkü sizin destekleriniz olmasa biz bütün bu hizmetleri yapamayız. Ülkede istikrar ve güven olmazsa, iktidar olamazsınız. Geçmiş yıllara bakın, Türkiye, zayıf iktidarlarda hep kaybetmiş, zaman su gibi akmış, Türkiye kazanımlarını artıracağı yerde daha da azalmış. Son 50 yılın siyasi tarihine bakın, tek başına iktidarlardaki Türkiye'nin büyüme oranı, koalisyon dönemine göre iki kattır. Demek ki güven ve istikrar, bu iki sihirli sözcük bir ülkenin kalkınması gelişmesi için olmazsa olmazdır."

Yıldırım, Türkiye için emek harcayan, katma değer üreten herkesin başlarının üzerinde yeri olduğunu dile getirdi.

Göreve geldikleri ilk günlerde ülkeyi içine düştüğü çaresizlik girdabından çıkardıklarına dikkati çeken Yıldırım, 15 yılda bir Türkiye’yi 3 Türkiye yaptıklarını, hedeflerinin bununla da sınırlı olmadığınını vurguladı.

- 2023 HEDEFİ

Önlerinde Cumhuriyetin 100. yılının olduğunu anlatan Yıldırım, “2023 yılında, ülkemizi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine taşımak ve hatta onun ötesine geçmek en büyük dileğimiz, hedefimizdir. Bunu birlikte başaracağız. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, iri olacağız, birlikte Türkiye olacağız." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, ülkede devam eden kalkınma hamlesinden Antalya'nın da nasibini aldığını, hastanelerin yapımının devam ettiğini, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük önem verdiği, hayali olan şehir hastanesini de şehre kazandıracaklarının altını çizdi.

Antalya'nın sadece turizmin başkenti olmadığını hatırlatan Yıldırım, "Antalya turizmin de başkenti. Dışişleri Bakanımız bir hedef koydu, yakında bir başkent daha olacak. Eğitimin başkenti olacak. Beş üniversitesi var, beş üniversite daha gelecek." diye konuştu.