Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kalın, BM Genel Sekreteri Guterres, ilk ikili resmi ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini hatırlatırken, bu görüşme ile ilgili şunları söyledi:

TÜRKİYE'YE MÜLTECİLER İÇİN TEŞEKKÜR

"Guterres, Cumhurbaşkanımızla Haziran 2015’te BM Mülteciler Yüksek Komiseri olarak geldiği Midyat’ta görüşmüştü. Bugün gerçekleşen görüşmede Midyat Geçici Barınma Merkezi’nde gerçekleştirdiği temasları hatırlatarak Cumhurbaşkanımıza Türkiye’nin mültecilere gösterdiği ev sahipliği ve cömertlik için müteşekkir olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE ANAHTAR ÜLKE

Guterres, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler için 'Son derece önemli bir ülke' olduğunu kaydederek özellikle Medeniyetler İttifakı projesi ve arabuluculuk dostları gurubu kapsamında ülkemizin üstlendiği öncü rolden övgüyle bahsetti; Türkiye'nin bölgedeki tüm krizlerin çözümü bakımından anahtar ülke olduğunu vurguladı.

Suriye’de barış ve istikrarın yeniden tesisi için Astana ve Cenevre’de devam eden görüşmelerin önemine dikkat çekerek 'siyasi çözümün sağlanması için birlikte çalışalım' mesajı verdi.

Cumhurbaşkanımız ve Guterres, terörle mücadele konusunda fikir alışverişinde bulundu ve bu bağlamda atılması gereken adımlar konusunda mutabık kaldı. Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözümün sağlanması için müzakerelere destek vermeyi sürdüreceğimizi vurguladı.

Filistin’de iki devletli çözümün desteklenmesi hususunda mutabık kalındı. Cumhurbaşkanımız, BM’nin küresel barış ve istikrar için etkin şekilde çalışmasının önemine ve çerçevede özellikle Güvenlik Konseyinde reform ihtiyacına dikkat çekerek Guterres’e Genel Sekreter sıfatıyla ilk ikili resmi ziyaretini ülkemize gerçekleştirdiği için teşekkür etti."