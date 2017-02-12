Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye'de terör örgütü DEAŞ'ın kontrolünde olan stratejik öneme sahip El Bab'a Türkiye'nin desteklediği unsurlar batıdan girerken, Suriye rejimine bağlı güçler de kasabanın 1 km. güneyindeki Tadif'i ele geçirdi.

SURİYE ORDUSU BELİRLENEN SINIRA ULAŞTI

Hürriyet'in haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye ordusunun Tadif'te 650 DEAŞ'lı teröristi, iki tankı, dört zırhlı personel taşıyıcıyı, 18 ağırlı silahlı arazi aracını etkisiz hale getirdiğini duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Başarılı Tadif operasyonuyla Suriye hükümet kuvvetleri, Türkiye ile daha önce anlaşmaya varılan ve ÖSO ile geçici sınırı belirleyen çizgiye ulaşmış oldu" denildi.

DETAYLAR VERİLMEDİ

Rusya, çatışmadaki tarafların nerede duracağını belirleyen ve "demarkasyon çizgisi" olarak da bilinen geçici sınır hattı konusunda Ankara ile varılan anlaşmanın detaylarına değinmedi.

Ancak DEAŞ bölgesine doğru kuzeyden ilerleyen Fırat Kalkanı güçleri ile güneyden gelen rejim güçlerinin bugün itibariyle bulundukları konuma bakıldığında, bu geçici sınırın M4 Karayolu olabileceği görülüyor.

HALEP VE RAKKA'YI BİRBİRİNE BAĞLIYOR

Bu karayolu, doğuda DEAŞ'ın kalbi Rakka ile batıda muhaliflerin geçen yıl sonu tahliye ederek rejim güçlerine bıraktığı Halep'i birbirine bağlıyor. El Bab da bu iki kent arasında stratejik bir konumda bulunuyor.

TSK ve Esad güçlerinin El Bab'a aynı anda girmesi durumunda çatışma riskinin artacağı belirtilmişti. Son açıklama, Esad'ın Moskova'ya, Türkiye'nin kontrolündeki bölgeye doğru daha fazla ilerlememe sözü verdiği şeklinde yorumlandı.

PYD RAKKA'YA DOĞRU İLERLİYOR

Bu arada Türkiye tarafından terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olarak görülen YPG'nin de Rakka'ya yaklaştığı bildiriliyor.

Suriye'deki Kürt kaynaklara dayanan Rus haber ajansları, YPG'nin Ebu Talal, Şanina ve Tal Mahlas köylerini de aldığını, DEAŞ'ın sözde başkentine sadece 5 km mesafede bulunduklarını duyurdu.