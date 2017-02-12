Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı unsurlar ile bir grup örgüt mensubu arasında sıcak temas sağlandığı ve çatışma çıktığı belirtildi. Çatışmanın ardından bölgede arama tarama faaliyeti yürütüldüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Çıkan çatışma ve sonrasında devam eden arama tarama faaliyeti esnasında 4 kahraman askerimiz yaralanmış, bir terörist ölü, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirilmiştir. Meydana gelen olay sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda gıda ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiş, ele geçirilen malzemeler Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla imha edilmiştir."
Tunceli Valiliği'nden açıklama: 4 askerimiz yaralandı
12.02.2017 - 02:43 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarıyla çıkan çatışmada 4 askerin yaralandığı, bir teröristin ölü, bir teröristin yaralı ele geçirildiği bildirildi.
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