Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’de 11 Şubat 2015’te eve gitmek için bindiği minibüste katledilen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın hayat hikâyesi, “Cennetin Kuşları” isimli sinema filmi ile beyaz perdeye aktarılacak. Filmin yapımcısı Evrensel Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Avcı, önemli toplumsal mesajların dünyaya sinema aracılığıyla aktarıldığını söyledi. Özgecan Aslan’ın kadına yönelik şiddette artık bir temsil noktasına geldiğini belirten Avcı, yaklaşık 4 aydır filmin hazırlıklarını sürdürdüklerini aktararak şöyle devam etti: Özgecan’ın doğum günü olan 22 Ekim’de de büyük bir gala organizasyonuyla onun ruhuna en büyük hediyeyi vermiş olacağız. Çekimlerin çoğu Mersin ve çevresinde olacak.

Avcı, 25 Ekim’de vizyona girmesini planladıkları filmin senaryonun da 15 gün içerisinde bitirileceğini anlattı. Baba Mehmet Aslan ise kızının 14 Şubat’ta defnedilmesine değinerek, “14 Şubat’ı bütün dünya Sevgililer Günü olarak biliyor ama biz de canımızın, sevgilisine kavuşma günü olarak anıyoruz” dedi. İHA