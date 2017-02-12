Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eylül ayında başlayacak 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren tüm öğrenciler spor taramasından geçirilecek. Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çeşitli spor dallarında yetenekli olan öğrencilerin tespit edilerek özel eğitime alınacağını belirtti. Yılmaz, “2020 Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz. İyi netice alabilmek için eğitimli sporculara ihtiyacımız var. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte hareket edeceğiz. Spora yatkın çocuklarımıza imkân sağlayacağız. 18 milyon öğrencimiz var. Bunların içerisinden inşaallah 18 altın madalya alacak sporcu çıkar” dedi. Öte yandan Bakan Yılmaz, denetimden geçmeyen tüm özel yurtların kapatılacağını söyledi. AA