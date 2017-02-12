MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’da partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. 2 oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda, referandum kampanyası sürecinde izlenecek yol istişare edildi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Sloganımız belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez'. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz. Ülkemizin geleceğini kişiler ve partiler üzerinden değerlendirmiyoruz. Teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek” dedi.
Yeminimiz var: Evet!
12.02.2017 - 08:00 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 08:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ülkücüler üzerine yapılan spekülasyonlara geçen hafta sert cevap veren Bahçeli, dün de Konya’da parti yönetimini topladı. İki gün sürecek kampın ilk gününde bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Sloganımız belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var'. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz” dedi.
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