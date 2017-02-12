Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Konya’da partisinin üst yönetimi ve milletvekilleri ile düzenlenen toplantıya katıldı. 2 oturum halinde gerçekleştirilen toplantıda, referandum kampanyası sürecinde izlenecek yol istişare edildi. Basına kapalı yapılan toplantının ardından bir açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, “Sloganımız belli oldu: 'Bu ülke için yeminimiz var, vazgeçilmez'. Vatan, millet, bayrak ve Türklüğün bekası için 'Evet' diyoruz. Ülkemizin geleceğini kişiler ve partiler üzerinden değerlendirmiyoruz. Teşkilatlarımızla çalışma yapacağız. Teşkilatlarımız sahaya inecek” dedi.