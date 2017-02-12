Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu’na katıldı. Konuşmasında cumhurbaşkanlığı sistemine yönelik eleştirilere yanıt veren Erdoğan, “Bugün üzerinde konuştuğumuz cumhurbaşkanlığı sisteminin ne rejimle, ne tek adamlılıkla, ne şahsilikle bir ilgisi vardır. Mesele kendimize çok daha güçlü bir yönetim sistemi kurma çabasıdır. Cumhurbaşkanlığı sisteminin en büyük güvencesi gerçek anlamda demokratik olmasıdır. Bu gerçeği ifade edemediklerinden olsa gerek, şahıslar üzerinde ürettikleri yalanlarla kafaları bulandırmaya çalışıyorlar. Şahsıma yönelik “tek adamlık” söylemlerini dilendiriyorlar. Tayyip Erdoğan baki değil ya fâni. Benim 16 Nisan’a çıkacağıma dair bir garanti var mı? Bu kesinlikle cumhuriyet, demokrasi ve özgürlük meselesi değildir. Kendimize çok daha güçlü, hedeflerimizi gerçekleştirmeye çok daha uygun bir yönetim sistemi kurma mücadelesidir. Erdoğan’dan sonra millet ne derse, Allah ne derse o olacak” dedi.



“BÖLÜCÜLER ‘HAYIR’ DİYOR...”

Cumhurbaşkanlığı sistemi üzerinden muhalefeti eleştiren Erdoğan, “Bugün ‘hayır’ diyenler neye ‘hayır’ dediklerinin farkında mı? Kim ‘hayır’ diyor PKK, kim ‘hayır’ diyor Kandil, bu ülkeyi bölmek parçalamak isteyenler ‘hayır’ diyor. Bunlarla beraber ana muhalefet de hareket ediyor mu ediyor. Temenni ederim 16 Nisan’a kadar onlar da kendilerini check eder” ifadelerini kullandı.



GENSORUYU MİLLET SORACAK

Cumhurbaşkanlığı sistemi ile yönetimin doğrudan millete verileceğini vurgulayan Erdoğan “Parlamento yok edilecek’ diyorlar. Böyle bir saçmalık olur mu ya. Ama tabii yalanla yürümek. Anlayış bu. Bazıları diyor ki ‘gensoru kalkıyor’ hayırlı olsun. Çünkü bu gensorudan bu ülkede hükûmetler çok çekti. Gensoru mekanizması parlamentoyu çalıştırmama mekanizmasıdır. Bu engeli ortadan kaldırmak suretiyle hızla yürüyen bir yürütmeyi göreceksiniz. Asıl gensoru mekanizması nerede çalışacak. 5 senede bir milletin karşısında çalışacak. Sen yanlış mı yaptın, iyi mi çalışmadın, millet hesabı sorar” diye konuştu.