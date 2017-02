Türkiye Gazetesi

Başbakan Binali Yıldırım, Antalya’da düzenlenen belediye başkanları istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı. 878 belediye başkanının hazır bulunduğu etkinlikte konuşan Yıldırım, “Uzun ince bir yoldayız yürüyoruz gündüz gece. Size yakışan görev, sürenizin tek bir gününü bile, saatini bile boşa geçirmeden hizmet için çalışmak” ifadelerini kullandı. CHP’nin anayasa değişikliği görüşmelerindeki tavırlarını sert bir dille eleştiren Yıldırım özetle şöyle konuştu: Anayasa değişikliği halk oylamasında kabul edilirse Türkiye’nin bölünecekmiş. Hadi oradan, Türkiye’yi bölmeye kimsenin gücü yetmez. Ana muhalefet partisi genel başkanı âdeta FETÖ’cülerle, PKK’lılarla, HDP’lilerle aynı ağızdan konuşuyor, yakışmaz. Ana muhalefet partisi iktidar alternatifidir ana muhalefetin terör örgütlerinin gittiği yoldan gitmesi ana muhalefet partisine zarar veriyor, ona sempati duyan milyonlarca vatandaşımızı da rahatsız ediyor. Buradan vatandaşlık görevi olarak, bir partinin genel başkanı olarak değil diyorum ey Kemal Bey, bırak bu terör örgütlerinin söylediklerine kulak vermeyi milletin sesine kulak ver millet birlik beraberlik kardeşlik aydınlık Türkiye diyor. Onun için bu kutlu yürüyüşte aynen Yenikapı ruhu gibi bir olalım birlikte Türkiye olalım. Ana muhalefet partisi sanki iktidara değil millete, Türkiye Cumhuriyeti’ne muhalefet ediyor aynı zamanda demokrasiye de muhalefet ediyor. Vatandaş hepimizden iyisini bilir vatandaşa itaat et rahat et. İnşallah 16 Nisan’da Türkiye’ye yeni bir bahar gelecek. Bizim siyasetteki rehberimiz ve kılavuzumuz millet olmuştur. Millet adına millet için ‘evet’ diyeceğiz. Yapılan algı operasyonlarını bizi çekmek isteyecekleri tuzaklara karşı uyanık olmalıyız. Her kapıyı çalıp doğruyu anlatacağız.

Akşam da STK temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, yapılan değişiklikle rejimin değil, sistemin yenileneceğini bir defa daha tekrarladı.