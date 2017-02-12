Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haliç Kongre Merkezi’nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 30 dakika sürdü. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Guterres ile gerçekleştirdiği görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. BM Genel Sekreteri Guterres’in ilk ikili resmî ziyaretini Türkiye’ye gerçekleştirdiğini hatırlatan Kalın şöyle konuştu: Guterres, Cumhurbaşkanımıza Türkiye’nin mültecilere gösterdiği ev sahipliği ve cömertlik için müteşekkir olduğunu ifade etti. Guterres, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler için ‘son derece önemli bir ülke’ olduğunu kaydederek özellikle Medeniyetler İttifakı projesi ve arabuluculuk dostları gurubu kapsamında ülkemizin üstlendiği öncü rolden övgüyle bahsetti. Türkiye’nin bölgedeki tüm krizlerin çözümü bakımından anahtar ülke olduğunu vurguladı. Suriye’de barış ve istikrarın yeniden tesisi için Astana ve Cenevre’de devam eden görüşmelerin önemine dikkat çekerek ‘siyasi çözümün sağlanması için birlikte çalışalım’ mesajı verdi.