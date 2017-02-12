İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Valilikten yapılan açıklamaya göre, incelemelerde bulunmak üzere Mardin’e gelen Soylu'yu havalimanın da Vali Mustafa Yaman ve diğer ilgililer karşıladı. Buradan geçtiği Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde incelemede bulunan Soylu, ilçedeki vatandaşlarla da bir süre sohbet etti. Soylu'nun, temaslarının ardından Mardin'den ayrıldı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mardin’de
12.02.2017 - 10:13 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 10:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Süleyman Soylu, gece geldiği Mardin'de İl Jandarma Komutanlığı ile Artuklu İlçi Emniyet Müdürlüğü'nde incelemede bulundu
Etiketler : süleyman soylu,mardin,haberler,
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