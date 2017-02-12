Son dakika... Suriye' nin El Bab bölgesinde DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
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El Bab'dan acı haber geldi: 1 şehit, 2 yaralı
12.02.2017 - 11:53 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 11:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye' nin El Bab bölgesinde DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Son dakika... Suriye' nin El Bab bölgesinde DEAŞ unsurlarıyla çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.
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446376 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446376.aspx
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