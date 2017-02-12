Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, içinde iş adamlarının da yer aldığı kalabalık bir heyetle Körfez ülkelerine gidiyor. 12-15 Şubat tarihleri arası planlanan ziyaret Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsıyor. Bu ziyaretin Türkiye'nin "körfez ülkeleri" ile olan ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmesi bekleniyor.

BAHREYN'DE 20 BİN KONUTLUK PROJE

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bahreyn İş Konseyi Başkanı Muhammet Uğurcan Barman, Bahreyn'in yaklaşık 20 bin sosyal konut yapacağını ve söz konusu ülkedeki ortalama 200 metrekare olan ev genişlikleri dikkate alındığında bunun neredeyse yeni Türkiye'de 40 bin konut inşa etmekle aynı anlama geldiğini belirtti. Barman "Bahreyn'in iskan bakanıyla konuyu uzunca konuşma fırsatı yakaladım. Bu işin pozitif ayrımcılık yapılarak Türk firmalarına verilmesi ihtimalini konuştuk. Sayın cumhurbaşkanımızın desteğiyle bu konu kesinlikle gündeme getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

ARABİSTAN İÇİN HEDEF BÜYÜK

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Yusuf Cevahir de Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin en fazla derinliğe sahip olduğu bir döneme girebileceğine işaret etti.

Cevahir, Suudi Arabistan'ın nüfusunun her yıl yüksek hızda arttığını belirterek, şöyle devam etti:

"Nüfusla beraber konut ihtiyacı da artıyor. İki devlet aralarında anlaşarak bizim TOKİ gibi uluslararası müşterek bir şirket kurabilir. Dünyaca bilinen binlerce Türk müteahhitlik şirketinin sunacağı katkı ve iki ülkenin sahip olduğu imkanlarla, proje maliyetlerinde ciddi düşüşler sağlanabilir. Bu sayede ikili ticaret hacmi çok kısa sürede 10 milyar dolar seviyelerine ulaşır.”

KATAR'DA 200 MİLYARLIK FIRSAT

Petrol ve doğal gaz üretimi ve rezervleri nedeniyle satın alma gücü paritesine göre kişi başına milli geliri yaklaşık 130 bin dolar olan Katar'da yabancı yatırımcı için potansiyel arz eden en önemli sektör müteahhitlik.

Katar’da ileriki yıllarda faaliyete geçirilmesi planlanan 200 kadar projenin toplam tutarı yaklaşık 200 milyar dolar. Bu tutarın yaklaşık yüzde 43’ünün altyapı için harcanması beklenirken, kalanı sağlık ve eğitim sektörleri için kullanılacak.

Ayrıca ülke orta ve büyük ölçekli dokuz yeni stadyum yapacak. İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Türk firmalarının en önemli rakipleri ise İtalya, Almanya, İngiltere ve Çin menşeli şirketler.