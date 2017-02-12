Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.
Erdoğan Kahramanmaraş'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
12.02.2017 - 14:54 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 14:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.
Etiketler : cumhurbaşkanı erdoğan,kahramanmaraş,
446416 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446416.aspx
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