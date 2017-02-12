Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü kutladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a tebrik telgrafı gönderdi.