Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ unsurları ile girilen çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı duyurulmuştu. El Bab’da şehit olan askerin Piyade Teğmen Furkan Yayla (23) olduğu öğrenilirken, Gaziantep’te tedavi altına alınan yaralı askerlerin ise Piyade Binbaşı Cem Sönmez ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Tura olduğu belirlendi.

Öte yandan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Mehmet Tura’nın hayati tehlikesinin bulunduğu, Binbaşı Cem Sönmez’in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ GİRESUN’A DÜŞTÜ

Suriye El-Bab’ta DAEŞ’in saldırısı sonucu şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın acı haberi memleketi Giresun’un Çanakçı ilçesine ulaştı. Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın şehadet haberi ise yetkililerce Ankara’da ikamet eden ailesine verildi. Gaziantep’te görevli olan Şehit Piyade Teğmen Furkan Yayla’nın üç gün önce Suriye’ye geçici görevle gittiği öğrenildi. Suriye’den görev yeri Gaziantep’e naaşı ulaşan Şehit’in son yolculuğuna ise Giresun’da uğurlanacağı belirtildi.