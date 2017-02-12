Siyasi partiler grup toplantılarını, 14 Şubat Salı günü gerçekleştirecek. Vergisini düzenli ödeyene indirim geliyor. İndirim tutarı, 1 milyon liradan fazla olamayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Şubat günü toplanarak, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiren "torba kanun" teklifini ele alacak.Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık, bütçe kapsamı dışında olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariç kesinti yapılamayacak, gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemeyecek.