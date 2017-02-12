Siyasi partiler grup toplantılarını, 14 Şubat Salı günü gerçekleştirecek. Vergisini düzenli ödeyene indirim geliyor. İndirim tutarı, 1 milyon liradan fazla olamayacak. Plan ve Bütçe Komisyonu, 14 Şubat günü toplanarak, vergisini düzenli ödeyenlere yüzde 5 indirim getiren "torba kanun" teklifini ele alacak.Esnaf Ahilik Sandığı kurulacak. Sandık, bütçe kapsamı dışında olacak, gelirlerinden vergi kesintileri hariç kesinti yapılamayacak, gelirleri genel bütçeye gelir kaydedilemeyecek.
TBMM yoğun bir haftaya giriyor
12.02.2017 - 15:25 | Son Güncelleme: 12.02.2017 - 15:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meclis bu hafta, milyonlarca Türk vatandaşı ile yabancılara önemli müjdeler getiren kanun teklifi için mesai yapacak. Genel Kurul’da, bazı uluslar arası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin yasa tasarıları görüşülecek.
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446423 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446423.aspx
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