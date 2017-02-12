Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya karşı yürütülen operasyonlara ilişkin bilgiler verdi.

KIŞ DÖNEMİNDE GİREMEZSİNİZ DEDİKLERİ...

Bakan Soylu, "Kış döneminde 'giremezsiniz' dedikleri, terör örgüt PKK'nın sözde tüm üs ve barınma bölgelerine tek tek girilmiştir. Kış döneminde 125 sözde üs ve barınma merkezine 129 operasyon gerçekleştirilmiştir.

SON 5 AYDA..

Son 5 ayda 22 ilde 661 sığınak ve barınak imha edilmiştir." şeklinde konuştu.

"KIŞ MIŞ YOK"

Bakan Soylu, PKK'yla mücadeleyi büyük bir kararlılıkla devam ettireceğini vurgulayarak "Kış mış yok" açıklamasını yapmıştı.