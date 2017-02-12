Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MHP Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Toplantısı Devlet Bahçeli'nin basın açıklamasının ardından sona erdi. Toplantı sonunda başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere partinin bazı yöneticilerine hediyeler verildi.

"ŞİMDİ EL BAB'A GİDEBİLİRİZ"

MHP'nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, MHP Konya Teşkilatı, partinin ileri gelenlerine çeşitli hediyeler verdi. Tüfekle poz veren Bahçeli, "Şimdi El Bab'a gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Silah sanayicileri de kampın son günü evsahipliği yapan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'ya pompalı tüfek hediye etti.