Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı’da ilk halife Yavuz Sultan Selim Han’ın vasiyetinde de yer alan ‘çamurlu kaftanı’ “FETÖ’ye giydireceklerdi” diyen Şimşirgil, “Halifelik şuan TBMM uhdesinde. 10 sene önce hep halifeliği konuşurlardı, ‘Halifelik gelebilir’ diye. Bu millet halifeliğe alıştırıldı. Çünkü ilk dönemlerde milletvekillerinin çoğu FETÖ’dendi. Cumhurbaşkanımız bunları biçti, son seçimde ise tamamen temizlendi.

FETÖ’den 200 tane vekil ismi gönderilmişti. Diğer partilerdekileri de bunlara katın. 15 Temmuz başarılı olduğu gün Meclis’in FETÖ’cü milletvekilleri TBMM’deki halifeliği ortaya koyacaklardı. Ve bu kişi de Yavuz Selim Han’ın kaçırılmış olan kaftanını giyerek gelecekti.” dedi.