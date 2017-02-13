Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul polisi Okmeydanı'nda, çok sayıda polisle helikopter destekli terör operasyonu gerçekleştiriyor. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden saat 02.00 sıralarında hareket eden ekipler Okmeydanı'na geldiklerinde, polis helikopteri de o bölgede uçuş yapmaya başladı. Geniş güvenlik önlemi alınarak başlatılan operasyonda Özel harekat polisleri belirlenen adreslere operasyon yaptı. Özel Harekat polisleri, Okmeydanı Şen sokakta girdikleri bir adreste aramalar yaptı. Aramalar devam ederken sivil polisler sokakta uzun namlulu silahlarla çevre güvenliğini aldı.