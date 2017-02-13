Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

FETÖ’nün 15 Temmuz ihaneti sırasında EDOK Komutanı Orgeneral Başoğlu’nun konutundan kaçırılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 7 şüpheli hakkında üçer kere ağırlaştırılmış müebbet ve 36’şar yıl, 5 şüpheli hakkında 21’er yıl hapis cezası istendi. İddianamede, Başoğlu’nun kaçırılması planını yapan ve organizasyonun başında olan kişilerden olan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı Albay Muhsin Kutsi Barış’ın 11-15 Temmuz’da alay içerisinde çok sayıda rütbeli asker misafirleriyle rutinin dışında görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Barış’ın söz konusu görüşmeler arasında 14 Temmuz’da Albay Uğur Karaca’nın da olduğu, kendisinin sivil araç ve kıyafetlerle geldiği, birlikte olay yeri keşfi yaptıkları kaydedildi. Her ikisinin de EDOK Komutanı Başoğlu’nun kaldığı Komutan Konutları Bölgesine gittiği belirtilen iddianamede, buradaki askerlere ‘nöbetçi sayısı ve nöbet değişim saatleriyle ilgili’ sorular sordukları ifade edildi. İddianamede, cuntacı Barış’ın yaptığı söz konusu planı çoğunluğu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli darbeci askerler tarafından uygulamaya konulduğuna dikkat çekildi. 15 Temmuz darbe teşebbüsünün hemen öncesinde şüpheli Muhsin Kutsi Barış’ın, Muhafız Alayında bir araya gelerek görüştüğü askerlerin tamamının darbe teşebbüsünde aktif rol üstlendiği belirlenen iddianamede, cuntacıların günler öncesinden gizli toplantılar yaptığı, görüşmeleri ise cep telefonları yerine dâhilî hattan gerçekleştirdikleri belirtildi. Cuntacı Barış’ın darbe girişiminden 3 gün önce telsizlerin alay dışında ve TRT’nin bulunduğu yer civarında çekip çekmediğini kontrol etmelerini emrettiği de ortaya çıktı. İddianamede cuntacı Muhsin Kutsi Barış’ın evinde yapılan aramada 3 adet 1 ABD Doları ele geçirildiğine de dikkat çekildi. EDOK Komutanı Başoğlu’nun konutundan üstünde şort ve tişört olduğu halde üzerini değiştirmesine dahi fırsat verilmeden kaçırıldığı ifade edilen iddianamede, daha sonra diğer komutanların götürüldüğü ve darbe girişiminde merkez olarak kullanılan Akıncı Üssüne götürüldüğü burada kafasına siyah bir torba geçirildiği kaydedildi.