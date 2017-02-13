Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde evinin balkonunda çamaşır asan Fadime S'ye, yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklı saldırıda bulunuldu. Fadime S'nin yardım çığlığı atması üzerine uyanan kocası Ümit S, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. 4 yerinden bıçaklandığı öğrenilen Fadime S, Adana Numune eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.