İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin katılımıyla sabah saatlerinde İzmir merkez ilçeler başta olmak üzere Menderes, Urla, Bayındır ve Menemen ilçelerinde helikopter destekli 50 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 kişi gözaltına alındı. PKK propagandası yaptıkları iddia edilen şahısların sosyal medya aracılığıyla terör örgütüne yönelik operasyonları küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları, KCK adına faaliyet yürüttükleri ve devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürüldü.
İzmir’deki terör operasyonunda 35 kişi gözaltına alındı
13.02.2017 - 10:29 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 10:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı 50 adrese yapılan operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler : izmir,pkk,kck,terör,son dakika,
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