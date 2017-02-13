Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1981 yılında 2. Jean Paul 'e suikast girişimiyle tüm dünyanın tanıdığı ve 33 yıl hapis cezası yattıktan sonra tahliye olan Mehmet Ali Ağca, Uludağ’da kar keyfi yaptı.

Tatilini Uludağ'da geçiren Mehmet Ali Ağca, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

HERKES İSTEDİĞİ GİBİ OYUNU KULLANIR

Ağça, “Türkiye dünyanın yüzde 1’idir. Vatanımızı seviyoruz. Türk ve Müslüman olmaktan gurur duyuyoruz. Referandum konusunda herkesin tercihine saygı duymak gerekiyor. Sandığa giden herkes istediği gibi oyunu kullanır. Kimseyi de "şu şekilde oy kullandın, bu şekilde oy kullandın" diye suçlamak çok yanlıştır” dedi.

GÜLEN İSLAMİYETE İHANET ETTİ

Fethullan Gülen’in bir akıl hastası olduğunu ve Türkiye’yi felç ettiğini belirten Ağca, “1 milyon insanın hayatını mahvetti. Gülen Allah’a, İslamiyete ve Türk milletine ihanet etti. Binlerce insanı tehlikeye attı. Darbe girişiminin emrini verdi. İnsanlar başarısız olunca da ‘bunlar bana ihanet etti’ dedi. Bu bir alçaklıktır.

GÜLEN'E ''İNTİHAR ET'' ÇAĞRISI

Bu kadar insan onun için hayatını feda etti. Bu kadar ikiyüzlülük olmaz. Buradan Fetullah Gülen’e sesleniyorum. Zerre kadar onurun ve vicdanın varsa intihar et. Türkiye’nin de bu konuyu fazla abartmamasını istiyorum. ABD ile falan kavga gürültü boş şeyler. Bırakın gebersin orada. Gelse ne olur gelmese ne olur. Türkiye’nin başına Abdullah Öcalan gibi bela olur” dedi.