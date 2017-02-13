Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı’nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 2018’de tamamlanması planlanan havalimanında zor hava şartlarında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam ediyor.