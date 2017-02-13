Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı’nın yapımı tüm hızıyla devam ediyor. 2018’de tamamlanması planlanan havalimanında zor hava şartlarında yapılan çalışmalar havadan görüntülendi. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam ediyor.
3. Havalimanında çalışmalar kar kış demeden sürüyor
13.02.2017 - 11:20 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 11:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yapımına hızla devam edilen 3. Havalimanının kar yağışıyla beyaza büründüğü görülürken, işçiler zor hava koşullarında bile çalışmaya devam etti.
Etiketler : üçüncü havalimanı,
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