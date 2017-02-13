Antalya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli adliye ye sevk edildi.Antalya il Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olduğu belirlenen 9 Suriyeli gözaltına alındı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 Suriyeli "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Terör örgütünün propagandasını yapma" suçlarından adliyeye sevk edildi.
Antalya'da DEAŞ Operasyonu: 9 gözaltı
13.02.2017 - 12:34 | Son Güncelleme: 13.02.2017 - 12:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 9 Suriyeli adliye ye sevk edildi
Etiketler : Antalya,DEAŞ,
446667 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/446667.aspx
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