Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kara Kuvvetleri Komutanlığı hudut birliklerince, Suriye, Irak ve İran'dan Türkiye'ye yasa dışı geçiş yapmaya çalışan bin 248 kişi yakalandı. Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde "günlük faaliyetlere" yer verildi. Buna göre, Suriye'den bin 169, Irak'tan 78 ve İran'dan bir kişi yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandı. Müdahaleler sonucunda, Suriye sınırında bir araç, Irak sınırında ise 38 adet spor ayakkabı ele geçirildi.

Türkiye'den yasa dışı yollarla Suriye ve Yunanistan'a geçmeye teşebbüs eden toplam 65 kişi ise yakalandı.



- Rusya denetim yapacak

Öte yandan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın Güven ve Güvenlik Artırıcı Önlemlere İlişkin Viyana Belgesi-2011 kapsamında, Rusya Federasyonu Denetim Timi tarafından 13-16 Şubat tarihlerinde Türkiye'de bir denetim icra edilecek.

Söz konusu Denetim Timine, Türkiye'de bulundukları süre içerisinde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilen bir heyet refakat edecek. Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen bir uçak ile Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bulunan bir donörün kalp greftinin, Ankara Yüksek İhtisas Hastanesi'ndeki bir hastaya naklinin sağlandığı da bildirildi.