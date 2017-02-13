Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütüne yardım, yataklık yapan ve finansal destek sağlayan şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yürütülen çalışmalar kapsamında 13 Şubat 2017 günü ilimiz merkezinde yapılan eş zamanlı operasyonda M.S.A., M.E., S.B. ve S.G. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.