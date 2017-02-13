Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlar Kurulu Başbakan Binali Yıldırım başkanılğında toplandı. Toplantı sonrası Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş açıklama yapıyor. Kurtulmuş açıklamasında yeni projelerin müjdesini verdi.

Kurtulmuş'un açıklamalarının satırbaşları şöyle: "Tarım ve Hayvancılık Bakanımız sunum yaptı. Çiftçi kardeşlerimizin tarım ve kredi borçları yeniden yapılandırılacak ve ertelenecek. Taklit ürün yapanların cezaları artırılacak. Türkiye'deki hayvan sayının artırılmasına ilikşin çalışma yapılacak. Bu düzenlemeye ilişkin çalışma en kısa sürede tamamlanacak. Bunun bir takvimi var ancak ilgili bakanlıklar açıklayacaktır. Bakanlar Kurulu'nda "Türkiye Uzay Ajansı" gündeme gelmiştir. Bununla ilgili çalışmalar hızlandırılacaktır."

EL BAB'DA SON DURUM

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurtulmuş şunları dile getirdi:

Bu operasyonların Türkiye'nin ulusal güvenlik ihtiyacının bir parçasıdır. DEAŞ ve PKK/PYD Kuzey Suriye'de faaliyet gösterdi, göstermeye devam ediyor. Cerablus'ta başlayan operasyon El Bab'a kadar uzandı. ÖSO'nun zaferiyle bu operasyonun sonuçlanacağını görüyoruz. Bunun arkasından ABD ile Türkiye arasında bir mutabakat vardı. PYG/YPG unsurları Münbiç'in doğusuna çekilecekti. Bunu bekliyoruz. Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlayacak adımların atılması için hareket ediliyoru. Türkiye, uluslararası koalisyonla belirli bir mutabakat oluşursa, hem Münbiç, hem Rakka'nın temizlenmesi konusunda adım atabilir. Türkiye hem Rakka'dan IŞİD'in temizlenmesi, PYD/YPG unsunlarının yerleştirilmemesi için adım atılabilir. Bunu önümüzdeki günler belirleyecektir. Rakka'yı DEAŞ'tan kurtarırken yerine YPG'yi yerleştirilirse bu Türkiye için birinci derecede güvenlik riski oluşturur.

REFERANDUM SÜRECİ

Bu referandumun önce TBMM'de kabul edilmesi, 16 Nisan'da halkoylamasına sunulacak olması demokrasi bakımından bir kazançtır. Bu kampanya süresince 'evet' diyenler de 'hayır' diyenler de olacak. PKK'nın üst düzey yöneticilerinin 'hayır' çıkması için görüşlerini açıkladığını görüyoruz. FETÖ'nün içinde 'hayır' çıkması için gayret gösterenler olduğunu biliyoruz. Bütün 'hayır' diyenler terörist algısı çıkarmak başka bir şey. Türkiye'de milletin düşmanı olan unsurların sistematik olarak 'hayır'a destek verdikleridir. Terör unsurlarının 'hayır'a destek vermeleri, 'Hayır diyenler teröristtir' anlamına gelmiyor. Anketlerde Evet önde. Ama sahaya inince bu oranın artacağını göreceğiz

ÖZEL TV'LERİN YAYINLARI İLE İLGİLİ CEZALAR

Özel televizyon kanallarına haksız ve çok yüksek cezalar gelmiştir. Rekabete açık bir alandır özel televizyon kurumları. Belli kısıtlarda hareket etmeleri, belli oranlarda yayın yapacak diye bir kural olmamalı. Özel televizyonlar olmasaydı haklı bir eleştiriydi. 'Evet'i de, 'hayır'ı da destekleyen kanallar olacak. Her görüşten insanlar kendisine yakın görüşten insanlarla görüşlerini paylaşabilir. Bu haksızlık ortadan kaldırılmıştır.

KHK İLE BAZI AKADEMİSYENLERİN İHRACI

KHK'larda olası bir takım yanlışlıklar varsa düzeltilmesi için mekanizmayı kurmuştuk. Eğer yanlışlık iddiası varsa bir yasal mekanizmamız var müracaatlar yapılır sonuç alınmaya çalışılır. Bu mekanizma hızla kuruluyor. 7 kişilik kurum kuruyoruz. Tabiri caizse Anayasa Mahkemesi'nin de yükünü hafifletecek olan önemli bir mekanizmadır.'