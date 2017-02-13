Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Valilik makamının olurları ile kolluk kuvvetlerinin gerek yerleşim bölgeleri gerekse kırsal alanlarda terörle mücadele kapsamında yaptığı operasyon, keşif ve gözleme faaliyetlerinde yanlış anlamalara ve müessif olaylara sebebiyet verilmemesi için, güvenlik kuvvetlerince kullanılan M16, AA-17, G3 gibi tüfeklerin ruhsatlı dahi olsa, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 1. Maddesine istinaden OHAL süresince il genelinde taşınması ve nakli yasaklanmıştır” denildi.