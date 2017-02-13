Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada yayınlanan bir videoda Mudo'nun sahibi Mustafa Taviloğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın telsizden konuşmaları yer aldı.

MUDO'NUN PATRONU ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ

Taviloğlu’nun, bir tekneden Erdoğan ile yaptığı telsiz görüşmesinde “Dün akşamdan sonra bana yaptığınızı hayatım boyunca unutmamam başkanım" şeklinde konuştu, Erdoğan da bu sözleri üzerine Taviloğlu'na teşekkürlerini iletti.



(Mustafa Taviloğlu)

İŞADAMINI LİNÇ ETMEYE KALKTILAR

Türkiye'nin önde gelen işadamlarından biri olan Mudo'nun sahibinin Cumhurbaşkanıyla konuşması üzerine twitter üzerinden linç başladı. HAYIR cephesi harekete geçti ve "Mudo'dan alışveriş yapmayın" çağrısına başladı.